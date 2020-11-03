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İzmir depreminden saatler önce denizde gördü: Dünyanın sonu geldi kıyamet koptu sandım

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Giriş: 03.11.2020 13:56
Güncelleme:03.11.2020 14:23
Son dakika haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Sığacık Mahallesi açıklarında denizde balık avlayan 70 yaşındaki Mehmet Ali Okyar, depremden önce denizde öyle bir şey gördü ki... Okyar, "Dünyanın sonu geldi, kıyamet koptu sandım" ifadelerini kullanarak korkup limana döndüğünü söyledi.

Son dakika haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Sığacık Mahallesi açıklarında denizde balık avlayan 70 yaşındaki Mehmet Ali Okyar, depremden önce denizde öyle bir şey gördü ki... Okyar, "Dünyanın sonu geldi, kıyamet koptu sandım" ifadelerini kullanarak korkup limana döndüğünü söyledi.

İzmir depreminden saatler önce denizde gördü: Dünyanın sonu geldi kıyamet koptu sandım İZMİR DEPREMİNDEN SAATLER ÖNCE DENİZDE GÖRDÜ: DÜNYANIN SONU GELDİ KIYAMET KOPTU SANDIM

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