İzmir depreminden saatler önce denizde gördü: Dünyanın sonu geldi kıyamet koptu sandım

Son dakika haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Sığacık Mahallesi açıklarında denizde balık avlayan 70 yaşındaki Mehmet Ali Okyar, depremden önce denizde öyle bir şey gördü ki... Okyar, "Dünyanın sonu geldi, kıyamet koptu sandım" ifadelerini kullanarak korkup limana döndüğünü söyledi.

Son dakika haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Sığacık Mahallesi açıklarında denizde balık avlayan 70 yaşındaki Mehmet Ali Okyar, depremden önce denizde öyle bir şey gördü ki... Okyar, "Dünyanın sonu geldi, kıyamet koptu sandım" ifadelerini kullanarak korkup limana döndüğünü söyledi.