İzmir depreminden saatler önce denizde gördü: Dünyanın sonu geldi kıyamet koptu sandım

HER YER SU ALTINDA KALDI

53 yıldır balıkçılık yaptığını ancak böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten Okyar, "Tsunamiden 1 saat önce denize açıldım. Ağları topluyordum. Denizde 2 metrekarelik alanlarda daha önce hiç görmediğim en az 10 tane girdap gördüm. Korktum ve limana dönüp, teknemi bağladım. Teknemin yanında yemek yerken birden yer sallanmaya başladı. Deniz de çalkalanıyordu. Su seviyesi limana kadar yükseldi. Deprem bittikten bir süre sonra deniz suyu çekildi, su seviyesi 3 metre kadar indi. Benim teknem ve diğerleri dik duruyordu. İpi koptu denizin tabanına düştü. Sular tekrar gelmeye başladı. Ben de tekneme girip, açılmak istedim. Biraz açıldım ancak dalga duvar gibi üzerime geldi. İleri gidemedim. 20 kilometre hızla gitmem gerekirken dalgalardan yerimde duruyordum. Geriye dönüp baktığımda liman ve marina her yer su altında kalmıştı. Karada su seviyesi 1.5 metreye ulaşmıştı" dedi.