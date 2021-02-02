İzmir depreminde İnci'ye hayat olmuştu! Edanur bu kez otobüste doğum yaptırdı

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde 16 yaşındaki İnci Okan ile köpeği Fıstık'ı kurtaran UMKE ekibinden Edanur Doğan, bu kez halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirdi. A Haber Muhabiri İbrahim Doğan'a konuk olan Edanur Doğan, o anları anlattı.

Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan Ceylan Kaya'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı.

Edanur ve arkadaşları sayesinde dünyaya gelen, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki erkek bebeğe Kaya ismi verildi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesaplarından mutlu anları paylaştı.