12 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İzmir Buca'da orman yangını
Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa zamanda çevreye yayıldı. Yangına havadan 4 uçak ve 6 helikopterle, karadan da 17 arazöz, iş makineleri ve 99 personelle müdahale sürüyor. Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekipler büyük çaba sarf ediyor.