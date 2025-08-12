İzmir Buca’da orman yangını

Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa zamanda çevreye yayıldı. Yangına havadan 4 uçak ve 6 helikopterle, karadan da 17 arazöz, iş makineleri ve 99 personelle müdahale sürüyor. Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekipler büyük çaba sarf ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN