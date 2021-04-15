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İzmir Belediyesi 25 yıldır bu mahalleye su vermedi
İstanbul'da otobüs sıkıntısı yaşanırken, CHP'li belediyenin yönettiği diğer bir büyükşehir olan İzmir'de ise su sorunu yaşanıyor. Dikili ilçesi sakinleri, su ihtiyacını tankerlerden karşılıyor. CHP'li belediyenin 25 yıldır şebeke suyu götüremediği ilçede yaşayanlar, Ramazan ayında abdest alacak dahi su bulamıyor.