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İzmir Belediyesi 25 yıldır bu mahalleye su vermedi

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Giriş: 15.04.2021 09:40
Güncelleme:15.04.2021 09:44
İstanbul'da otobüs sıkıntısı yaşanırken, CHP'li belediyenin yönettiği diğer bir büyükşehir olan İzmir'de ise su sorunu yaşanıyor. Dikili ilçesi sakinleri, su ihtiyacını tankerlerden karşılıyor. CHP'li belediyenin 25 yıldır şebeke suyu götüremediği ilçede yaşayanlar, Ramazan ayında abdest alacak dahi su bulamıyor.
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