İzmir Balık Hali'nde son durum: Hangi balıklarda bolluk var?

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Egeli balıkçılar yeni sezona başladı. İzmir Balık Halinde hareketlilik yaşanırken, hangi balıklarda bolluk olduğu ve sezonun başlangıcı A Haber'de değerlendirildi. İzmir Balık Hali Dernek Başkanı Mehmet Şahin Çakan, A Haber canlı yayınında balık avındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman İsa Mustafa Eraslan ise İzmir Balık Halinden görüntülerle sezonun ilk günlerini aktardı.