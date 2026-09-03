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İzmir Balık Hali'nde son durum: Hangi balıklarda bolluk var?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İzmir Balık Hali'nde son durum: Hangi balıklarda bolluk var?

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Egeli balıkçılar yeni sezona başladı. İzmir Balık Halinde hareketlilik yaşanırken, hangi balıklarda bolluk olduğu ve sezonun başlangıcı A Haber'de değerlendirildi. İzmir Balık Hali Dernek Başkanı Mehmet Şahin Çakan, A Haber canlı yayınında balık avındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve kameraman İsa Mustafa Eraslan ise İzmir Balık Halinden görüntülerle sezonun ilk günlerini aktardı.

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