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Netflix'in algı suikastı A Haber’de deşifre edildi! Türkiye'yi hedef alan kirli oyun gün yüzüne çıktı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Netflix'in algı suikastı A Haber’de deşifre edildi! Türkiye'yi hedef alan kirli oyun gün yüzüne çıktı

Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyen odakların sinsi tezgahları bir bir patlıyor! A Haber ekranlarında Ukrayna lideri Zelenski'nin kurgulanmış bir "küresel proje" olduğu gerçeği ve Netflix üzerinden Türkiye’ye karşı yürütülen "güvensiz ülke" algı operasyonunun şifreleri tek tek kırıldı. Araştırmacı Yazar Hilmi Daşdemir, dijital platformların LGBT dayatmasıyla Türk aile yapısına ve çocuklara yönelik sinsi saldırılarını ifşa ederken; Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, bir pazarlama ürünü olarak sunulan Zelenski modelinin Doğu Avrupa'yı nasıl bir ateş çemberine sürüklediğini ve genç nesillerin nasıl bir dijital bağımlılık kıskacına alındığını çarpıcı analizlerle ortaya koydu.

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