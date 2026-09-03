Denizaltındaki İHA ROV görevde! Bin metre derinlikte enkaz tarıyor

Girne açıklarında batan feribotta kayıp kişileri arama çalışmaları ile Silivri açıklarındaki gemi kazasına yönelik operasyonlarda ROV cihazları devreye giriyor. Uzaktan kumandalı su altı araçları, insan gücünün ulaşmasının zor olduğu derinliklerde operatörler tarafından kontrol edilerek deniz dibini tarıyor. Bin metreye kadar çalışabilen ROV'lar, kamera, sensör ve robotik kollarıyla enkazları görüntüleyip su altındaki nesneleri tespit ve gerektiğinde yüzeye çıkarma görevlerinde kullanılıyor.