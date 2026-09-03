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Motokurye ile otomobilin çarpışma anı kamerada
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İHA

Motokurye ile otomobilin çarpışma anı kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobil ile çarpışan motokurye yaralandı. Fren yapmasına rağmen duramayan motosiklet otomobile çarparak devrilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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