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Giriş Tarihi:
03 Eylül 2026 08:18
İHA
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Motokurye ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobil ile çarpışan motokurye yaralandı. Fren yapmasına rağmen duramayan motosiklet otomobile çarparak devrilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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