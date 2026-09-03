İBB'de şafak operasyonu: Satın Alma Dairesi Başkanı da gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen'in de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bazı ihalelere fesat karıştırılması ve kamu zararına neden olunması iddialarıyla incelendiği, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi