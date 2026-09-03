-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İBB'de şafak operasyonu: Satın Alma Dairesi Başkanı da gözaltında
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İBB'de şafak operasyonu: Satın Alma Dairesi Başkanı da gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen'in de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bazı ihalelere fesat karıştırılması ve kamu zararına neden olunması iddialarıyla incelendiği, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi

Süresiz nafaka tarih mi oluyor?
Sonraki Video
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar