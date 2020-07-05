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İyi Parti kongresinde skandal görüntüler |Video

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Giriş: 05.07.2020 19:47
Güncelleme:05.07.2020 19:47
Kırıkkale'de düzenlenen, İYİ Parti'nin Merkez İlçe 2'nci Olağan Kongresi'nde uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralı dikkate alınmadı. 200 kişilik salonda partililer, masa etrafında yan yana oturdu.

İYİ Parti Merkez İlçe 2'nci Olağan Kongresi, kentte bulunan düğün salonunda gerçekleştirildi.

Kongreye gelen partililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp, maske dağıtılarak, içeri alındı.

MASKELER ÇIKARILDI

Mevcut başkan Yavuz Kuzucu'nun tek aday olduğu kongrede, salon içinde ise tedbirlere uyulmadığı gözlendi. 200 kişilik salonun tamamı dolarken, partililerin, masa etrafında yan yana oturdukları görüldü. Bazı partililerin de maskelerini sıcaktan bunalıp, çıkarttıkları gözlendi. Bu durum karşısında görevliler, partilileri uyardı.

Kongrede Yavuz Kuzucu, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak:DHA

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