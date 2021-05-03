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İtikaf nedir? Kimler itikafa girebilir? İtikaf ne zaman yapılır? Kamil Yaşaroğlu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 03.05.2021 00:44
Güncelleme:03.05.2021 00:49
Peygamber Efendimiz (S.A.V) orucun farz kılınmasından itibaren ömrünün sonuna kadar her yıl Ramazan ayının son on gününde itikafa girerdi, mescide kapanırdı. Sünnet olan bu ibadetin ana fikri "tefekkür" yani bol bol Allah'ı zikretmek, yaradılış üzerine düşünmek bu vesile ile yaradan'la yakınlık kurmak. İtikaf nedir? Kimler itikafa girebilir? İtikaf ne zaman yapılır? İtikaf ibadetinin detaylarını Kamil Yaşaroğlu A Haber'de anlattı.

11 ayın sultanı Ramazan'da sünnet olan ibadetlerden biri de "itikaf"...

HZ. Muhammed aleyhisselam her yıl ramazan ayının son 10 gününde mescide kapanır, dünya ile ilgisini keserdi.

İtikafa camide veya beş vakit namaz kılınan bir mescitte girilmeli. Pandemi nedeniyle evin bir odasında da itikafa girilebilir.

İtikafa giren kimse, yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu kadar o mekanda tedarik eder.
Tuvalete gitmek, abdest almak gibi ihtiyaçlar için mekandan bir süreliğine ayrılır.

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