İtalya’nın kuzeyi kara teslim oldu

İtalya’nın kuzey bölgelerinde artan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, Veneto ve Toscana kentlerinde itfaiye 150 noktada kar temizleme çalışmaları yaptığını açıkladı. Milano kentinde ise kar kalınlığının 20 santimi bulduğu ifade edildi.

İtalya'nın kuzey bölgelerinde artan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, Veneto ve Toscana kentlerinde itfaiye 150 noktada kar temizleme çalışmaları yaptığını açıkladı.

Milano kentinde ise kar kalınlığının 20 santimi bulduğu ifade edildi.