İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu

İstanbul Kadıköy'de saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne iliştin soruşturma sürüyor. 18 yaşından küçük iki saldırgan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler için "çocuğa karşı kasten öldürmek" suçundan 24 yıla kadar hapsi istendi.

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