İsviçre Katolik Kilisesi’nde bin 2 istismar vakası! İstismar vakaları sürekli artıyor

Katolik kiliselerindeki taciz ve istismar vakalarına bir yenisi eklendi. İsviçre Katolik Kilisesi'nde, 20. yüzyılın ortasından bugüne kadar binin üzerinde cinsel istismar vakası yaşandığı belirlendi.

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