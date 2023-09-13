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İsviçre Katolik Kilisesi’nde bin 2 istismar vakası! İstismar vakaları sürekli artıyor

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Giriş: 13.09.2023 09:08
Katolik kiliselerindeki taciz ve istismar vakalarına bir yenisi eklendi. İsviçre Katolik Kilisesi'nde, 20. yüzyılın ortasından bugüne kadar binin üzerinde cinsel istismar vakası yaşandığı belirlendi.
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