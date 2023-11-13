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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni karar! 6 sanık tahliye edildi

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Giriş: 13.11.2023 14:58
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme, saldırı nedeniyle tutuklu bulunan 6 sanığın tahliyesine karar verdi.
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