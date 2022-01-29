29 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstiklal Caddesi’ndeki bir kadının telefonunu çalan hırsızı polis üstüne atlayarak yakaladı

İstiklal Caddesi’ndeki bir kadının telefonunu çalan hırsızı polis üstüne atlayarak yakaladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2022 10:39
Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bir hırsız, kadının cep telefonunu yürüdüğü esnada yankesicilik yöntemiyle çaldı. Olayı gören güven timleri, kaçan şahsı cadde üzerinde üstüne atlayarak suçüstü yakaladı. Hareketli anlar kameralara saniye saniye yansırken, gözaltına alınan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliğine bağlı tim, cadde üzerinde bir şahtan şüphelenerek takibe aldı. Şahıs bir süre sonra caddede yürüyen Hatice A.'nın cep telefonunu montunun sağ cebinden yankesicilik yöntemiyle çaldı.

Polis hırsızı üstüne atlayarak yakaladı

Hırsızlık olayını gören güven timleri, şahsı yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri cadde üzerinde hızla uzaklaşan şahsın arkasından yaklaşarak üstüne atladı. Suçüstü yakalanan şahsı etkisiz hale getiren güven timleri, gözaltına alarak emniyete götürdü. Yaşanan hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Sıfdın B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taksim’de hareketli anlar... Polis yankesiciyi üstüne atlayarak böyle yakaladı
Taksim’de hareketli anlar... Polis yankesiciyi üstüne atlayarak böyle yakaladı
’Change oto’ operasyonunda 10 milyon TL’lik 38 araca el kondu
'Change oto' operasyonunda 10 milyon TL'lik 38 araca el kondu
Kılıçdaroğlu’ndan ilginç öneri
Kılıçdaroğlu’ndan ilginç öneri
Annelik duygusu cesareti oldu!
Annelik duygusu cesareti oldu!
Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi
Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi
Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı
Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı
Örnek aile hekimi! Traktörle...
Örnek aile hekimi! Traktörle...
Çevirme yapan polis ölümden döndü
Çevirme yapan polis ölümden döndü
Camiye sığınan haham yaşadıklarını anlattı
Camiye sığınan haham yaşadıklarını anlattı
Niğde’de şaşırtan görüntü
Niğde'de şaşırtan görüntü
Genç kadını kaçırıp dövdüler, o anları kayda aldılar
Genç kadını kaçırıp dövdüler, o anları kayda aldılar
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na veda!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na veda!
Daha Fazla Video Göster