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İstek parça uğruna cinayete kurban giden Onur Şener soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Ayrı ayrı toplandı parmak izi çıktı

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Giriş: 25.11.2022 13:27
Güncelleme:25.11.2022 13:27
Ankara'da 2 Ekim tarihinde "istek şarkı" sebebiyle vahşice işlenen cinayette kullanılan cam bardağının kırık parçaları, uzman işçilikle birleştirildi. Ortaya çıkan tüm cam bardakta parmak izi tespit edilen 2 zanlının da cinayette parmağının olduğu belirlendi. İncelemenin akabinde savcı Onur Şener cinayetinde 5 zanlının beraber hareket ettiğine karar verdi.
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