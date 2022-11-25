İstek parça uğruna cinayete kurban giden Onur Şener soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Ayrı ayrı toplandı parmak izi çıktı

Ankara'da 2 Ekim tarihinde "istek şarkı" sebebiyle vahşice işlenen cinayette kullanılan cam bardağının kırık parçaları, uzman işçilikle birleştirildi. Ortaya çıkan tüm cam bardakta parmak izi tespit edilen 2 zanlının da cinayette parmağının olduğu belirlendi. İncelemenin akabinde savcı Onur Şener cinayetinde 5 zanlının beraber hareket ettiğine karar verdi.