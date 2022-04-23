İşte kedilerin ’’Müslüm Babası’’

Şimdi sizi Müslüm Babaya götüreceğiz. Ancak sizin bildiğiniz merhum sanatçı Müslüm Gürses değil. Hayvansever Müslüm Çiçek ile tanıştıracağız. Çiçek, Ankara Hacı Bayram Veli Camisindeki yaklaşık 30 kediyi her gün elleriyle besliyor. Kedilerin her birine ayrı isim verip, onlara bir nevi babalık yapıyor.