25 Ekim 2025, Cumartesi
İşte İzmir'de yaşlı adamın sele kapıldığı anlar!
İzmir’in Foça ilçesinde yaşanan selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sudan çıkarılan Kaptanoğlu’nun sele kapıldığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.