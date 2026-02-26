Gözler İmralı'dan gelecek açıklamada! İmralı ne mesaj verecek?

Türkiye, “Terörsüz Türkiye” hedefinde kritik bir aşamaya gelirken MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından, terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakmasına yönelik olarak gözler yarın saat 11.00’e çevrildi. Yarınki toplantıda DEM Parti Eş Genel Başkanları, İmralı heyeti ve komisyon üyeleri kameralar karşısına geçerek İmralı’nın yeni mesajını açıklayacak. Mesajda silahlı eylemlerin sona erdiği ve siyasetin ön plana çıkması gerektiğine yönelik vurgu bekleniyor.