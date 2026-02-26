CANLI YAYIN
Yaşam Bursa’da kafede meydan savaşı!
Özel Haber Bir ömür hizmet bir ömür vefa: İyi ki doğdun Başkan Erdoğan!
Yaşam Silivri'de korkutan fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Ekonomi Ucuz ete kasap ve lokantalar çöktü
Gündem Esenyurt'taki çifte cinayetin sır perdesi aralandı
Gözler İmralı'dan gelecek açıklamada! İmralı ne mesaj verecek?

Türkiye, “Terörsüz Türkiye” hedefinde kritik bir aşamaya gelirken MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından, terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakmasına yönelik olarak gözler yarın saat 11.00’e çevrildi. Yarınki toplantıda DEM Parti Eş Genel Başkanları, İmralı heyeti ve komisyon üyeleri kameralar karşısına geçerek İmralı’nın yeni mesajını açıklayacak. Mesajda silahlı eylemlerin sona erdiği ve siyasetin ön plana çıkması gerektiğine yönelik vurgu bekleniyor.

12. Yargı Paketi için düğmeye basıldı!
İslam Memiş'ten 5400 dolar uyarısı! İpler yarın kopacak
Şeyma Gökçe nasıl öldü?
AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününde anlamlı paylaşım I #GüzelYıllaraReis I VİDEO
Zaman Tüneli | Başkan Erdoğan (doğum günü)
Esenyurt'ta rezidansta kanlı hesaplaşma
Sultan Orhan Nilüfer için ölümü göze aldı