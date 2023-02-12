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İŞTE HAVADAN YIKIMIN BOYUTU! Merkezin deprem üssü Kahramanmaraş A Haber kamerasında.

A Haber
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Giriş: 12.02.2023 15:05
7,7’lik ve 7,6 iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’taki yıkım A Haber ekiplerinden Yasin Anzerli tarafından havadan görüntülendi. Birçok noktada enkazlar görünüyor. Bölgede AFAD tarafından kurulan çadır kentte görüntülere yansıdı. Enkazlarda ekiplerin yaptığı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ın üzerinde bir toz bulutu var. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlamış durumda. Bölgeye yardımlar gelmeye devam ediyor.
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