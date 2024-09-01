İstanbul'un yedi tepesi nereler? Neden Yeditepe deniyor?

Şiirlere, şarkılara, hikayelere konu olan İstanbul, yedi tepeli şehir olarak da bilinir. Hatta İstanbul’un logosunda da bu tepelere atfen 7 üçgen bulunur. Peki İstanbul’a neden Yeditepe denir, İstanbul’un yedi tepesi nereler? İşte o tepelerin hikayesi...

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