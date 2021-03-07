İstanbul'un tarihini değiştirebilecek keşif! Bizans ve Osmanlı dönemine ait...

İstanbul’da surların bakım ve onarımı esnasında Bizans ve Osmanlı dönemine ait eserler bulundu. Heyecanlandıran bu keşif ile İstanbul’un tarihine ışık tutulacak.

Kültür Bakanlığı tarafından 2018'de başlatılan İstanbul surlarını onarma projesi kapsamında İstanbul Cankurtaran sahilde yapılan çalışmalarda hem Bizans, hem de Osmanlı dönemine ait eserler bulundu.

Zeminin dört metre altına kadar yapılan kazılarda bulunan ufak kilise, mezarlar, sarnıç, duvar resimleri, zeytinyağı koymaya yarayan testilerin tarihi bin yıl öncesine dayanıyor.

Özellikle kazılarda ortaya çıkartılan Osmanlı fırınlarının 19. yüzyılın başında, Topkapı Sarayı'nın çalışanları için ekmek yapıldığı düşünülüyor.