04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’un rengi ne? Hava kalitesi değişiyor mu? Uzman isim A Haber'de uyardı

İstanbul’un rengi ne? Hava kalitesi değişiyor mu? Uzman isim A Haber'de uyardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2021 15:02
Güncelleme:04.04.2021 15:41
Son dakika haberi... Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, ancak Perşembe gününden itibaren tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'un hava kalitesi değişiyor mu? Hava kirliliği neden oluşur? İstanbul'un rengi ne? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, canlı yayında yanıtladı.
İstanbul’un rengi ne? İSTANBUL'UN RENGİ NE?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’un rengi ne?
İstanbul’un rengi ne?
Sosyal medya paylaşımı ele verdi!
Sosyal medya paylaşımı ele verdi!
Yeniden harekete geçti
Yeniden harekete geçti
Dumlupınar kazasının 68. yıl dönümü
Dumlupınar kazasının 68. yıl dönümü
Risk haritasında son durum ne?
Risk haritasında son durum ne?
Kadın erkeği yere yatırıp darp etti!
Kadın erkeği yere yatırıp darp etti!
Yüzmek için girdi! Dehşeti yaşadı
Yüzmek için girdi! Dehşeti yaşadı
Kan donduran görüntüler! Cani koca defalarca...
Kan donduran görüntüler! Cani koca defalarca...
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası
Yaşlı çifti yangın ayırdı
Yaşlı çifti yangın ayırdı
Mutasyonlu virüs Türkiye'yi tehdit ediyor!
Mutasyonlu virüs Türkiye'yi tehdit ediyor!
Camileri süsleyen mahyalar nasıl yazılıyor?
Camileri süsleyen mahyalar nasıl yazılıyor?
Daha Fazla Video Göster