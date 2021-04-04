İstanbul’un rengi ne? Hava kalitesi değişiyor mu? Uzman isim A Haber'de uyardı

Son dakika haberi... Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, ancak Perşembe gününden itibaren tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'un hava kalitesi değişiyor mu? Hava kirliliği neden oluşur? İstanbul'un rengi ne? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, canlı yayında yanıtladı.

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