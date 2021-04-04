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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA İstanbul’un rengi ne? Hava kalitesi değişiyor mu? Uzman isim A Haber'de uyardı Giriş: 04.04.2021 15:02 Güncelleme:04.04.2021 15:41 Son dakika haberi... Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı, ancak Perşembe gününden itibaren tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'un hava kalitesi değişiyor mu? Hava kirliliği neden oluşur? İstanbul'un rengi ne? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, canlı yayında yanıtladı. DİĞER