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Başkan Erdoğan, AK Parti MKYK'yi toplayacak! Toplantının gündeminde hangi başlıklar var?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan, AK Parti MKYK'yi toplayacak! Toplantının gündeminde hangi başlıklar var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni haftadaki programında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öne çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ele alınacak başlıklar merak edilirken Türkiye Büyük Millet Meclisinde de siyasi partilerin grup toplantıları gündemde olacak. MHP, DEM Parti ve CHP'nin grup toplantılarının yapılması bekleniyor. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, başkentteki siyasi gündeme ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

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