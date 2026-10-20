Fransa yanıyor, Macron Körfez turunda: Gergin tavrı dikkat çekti!

Fransa'da hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlenen protestoların yankıları sürerken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Körfez turuna çıktı. İlk olarak Kuveyt'i ziyaret eden Macron, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçti. Resmİ törenle karşılanan Macron'un törendeki gergin olduğu izlenimi veren tavırları dikkat çekti. Fransa'daki gösterilerde ise yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, bini aşkın güvenlik ve acil müdahale personelinin yaralandığı bildirildi.