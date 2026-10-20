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Kurgu trafik kazası çetesine şafak baskını: 77 şüpheli yakalandı! Ramazan Almaçayır canlı yayında uyardı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kurgu trafik kazası çetesine şafak baskını: 77 şüpheli yakalandı! Ramazan Almaçayır canlı yayında uyardı

Adana merkezli düzenlenen operasyonda, 2022-2026 yılları arasında 76 trafik kazasını kurgulayarak 17 sigorta şirketinden haksız tazminat aldıkları iddia edilen suç yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü. 88 şüpheliden 77'si yakalandı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, hasarlı araçlarla yapılan kurgu kaza yöntemini ve ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken noktaları canlı yayında anlattı.

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