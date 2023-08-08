İstanbul’un olmazsa olmazları: Olta balıkçıları

İstanbul'un olmazsa olmaz bir manzara... Olta balıkçıları kar kış yağmur çamur demeden her gün oltalarını Marmara'ya atıyor kısmetlerini bekliyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural da olta balıkçılarının vazgeçilmez adresi Galata Köprüsü'nden detayları paylaştı.

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