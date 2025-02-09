İstanbul’un metro çilesi isyan ettirdi!

İstanbul'da metrolarda yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyorken bu kez de "viyadük" çalışması vatandaşları mağdur etti. Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Kirazlı Metro Hattı'nın Otogar istasyonunda başlatılan çalışmada seferler yapılamayanıca vatandaşlar tepki gösterdi. Otogara gitmek isteyen bir vatandaş aynı durumun 1 ay önce de yaşandığını belirterek "Bilsem metroyu kullanmaz araçla gelirdim" dedi.