09 Şubat 2025, Pazar
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İstanbul'un metro çilesi isyan ettirdi!
İstanbul'da metrolarda yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyorken bu kez de "viyadük" çalışması vatandaşları mağdur etti. Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Kirazlı Metro Hattı'nın Otogar istasyonunda başlatılan çalışmada seferler yapılamayanıca vatandaşlar tepki gösterdi. Otogara gitmek isteyen bir vatandaş aynı durumun 1 ay önce de yaşandığını belirterek "Bilsem metroyu kullanmaz araçla gelirdim" dedi.