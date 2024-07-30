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İstanbul'un köylerinde tarım! Vatandaşlar seralarda kendi yetiştirdikleri ürünleri satıyor

İstanbul'un köylerinde tarım! Vatandaşlar seralarda kendi yetiştirdikleri ürünleri satıyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 30.07.2024 11:01
Toprakta ürün toplamanın keyfini yaşamak isteyen İstanbullular, bu tarlaya akın ediyor. Vatandaşlar seralarda kendi yetiştirdikleri ürünleri satıyor. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan İshaklı Köyü Muhtarı Ali Cinel aktardı.
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