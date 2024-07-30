İstanbul'un köylerinde tarım! Vatandaşlar seralarda kendi yetiştirdikleri ürünleri satıyor

Toprakta ürün toplamanın keyfini yaşamak isteyen İstanbullular, bu tarlaya akın ediyor. Vatandaşlar seralarda kendi yetiştirdikleri ürünleri satıyor. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan İshaklı Köyü Muhtarı Ali Cinel aktardı.

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