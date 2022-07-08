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İstanbul'un göbeğinde yavru yılan paniği! Ekipler yılanı bir türlü yakalayamadılar! O anlar kamerada!

İHA
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Giriş: 08.07.2022 09:34
Güncelleme:08.07.2022 09:34
Olay, önceki Zübeydehanım Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir gecekondunun bahçesinde yaşandı. Ev sahibi Solmaz Ünver köpeğinin havlama sesi ile çıktığı bahçede kopuk haldeki yılan kuyruğunu gördü. Ardından bahçede gezen yılanı gören Ünver korku içinde komşularından ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eline aldığı fırça yardımı ile yılanı bahçedeki saksının arka tarafına sıkıştıran Ünver, bir yandan itfaiyenin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru yılanı yakaladı.
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