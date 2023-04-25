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İstanbul’un göbeğinde vahşice katledilmişti! Cinayetin sebebi kan dondurdu

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Giriş: 25.04.2023 11:38
Korkunç cinayet geçen yıl 8 Mayıs günü İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Vahşice kalbinden silahla vurularak öldürülen 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt cinayetinin nedeni ortaya çıktı. Katil zanlısı 23 yaşındaki Emirhan K.'nin eski sevgilisi Tuana K. ile Nurullah Bozkurt'u birlikte görmesi ve kıskanması üzerine cinayeti işlediği öğrenildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık katil zanlısının müebbet hapsini istedi. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...
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