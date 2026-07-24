ABD İran bataklığında! Washington'da "strateji" krizi: A Haber’de çarpıcı analiz

ABD Senatosu'nda Savaş Bakanı Pete Hegseth'e yöneltilen "Stratejiniz yok" eleştirisi, Washington'da İran savaşına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi. Gazeteci Abdülkadir Selvi, savaşın Trump yönetimi için siyasi bir çıkmaza dönüştüğünü belirterek, "Bu savaş Trump'ı tasfiye savaşına dönüştü" değerlendirmesinde bulundu. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İran operasyonunu "dünya tarihinin en kötü planlanmış askeri harekâtlarından biri" olarak nitelendirdi. Hukukçu Av. Hadi Dündar ise uluslararası hukuk mekanizmalarının etkisiz kaldığını, savaşın seyrini değiştirebilecek tek gücün kamuoyu baskısı olduğunu ifade etti.