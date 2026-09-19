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Rusya Avrupa’ya savaş mı açacak? A Haber’de çarpıcı analiz: “Bu korkuyu pompalayanlar silah baronları!”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Rusya Avrupa’ya savaş mı açacak? A Haber’de çarpıcı analiz: “Bu korkuyu pompalayanlar silah baronları!”

Avrupa'da son dönemde peş peşe yükselen “Rusya saldıracak” alarmı, savaş hazırlığı çağrıları ve halklara yönelik stok tavsiyeleri yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “Rusya'nın Avrupalılar ve Fransa'ya yönelik karma, hibrit tehdidi yoğunlaştı” açıklaması, Almanya ve Polonya'da halka “savaşa hazır olun” çağrıları yapılması ve İngiltere'de konserve yiyecek ile içme suyu stoklanmasının istenmesi, “Gerçekten Rusya Avrupa'ya saldırmaya mı hazırlanıyor, yoksa büyük bir algı operasyonu mu yürütülüyor?” sorusunu gündeme taşıdı. A Haber’de konuşan Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, Avrupa'daki korkunun özellikle geçmişteki savaş ve Soğuk Savaş dönemlerinin yeniden hatırlatılması üzerinden pompalandığını savundu.

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