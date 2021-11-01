01 Kasım 2021, Pazartesi
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İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Taksim’de yürümeyen merdiven çilesi
İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Taksim’de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor. Yürüyen merdivenden yürüyerek çıkmak zorunda kalan yaşlı bir vatandaş “Çıkarken zorlandım, yoruldum. Neden çalışmıyor?” diyerek mağduriyetini dile getirdi. İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Taksim'de, metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor. Özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise merdiven çıkarken zorlanarak mağduriyet yaşıyor. Yürüyen merdivenlerin çalışmadığını fark edip asansöre yönelen vatandaşlar ise onun da çalışmadığını görerek hayal kırıklığına uğruyor.