İstanbul'un dereleri alarm veriyor! Fabrika ve evsel atıklar çevre kirliliğine neden oluyor

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Temizlenmeyen ve ıslah edilmeyen dereler halk sağlığını tehdit ediyor. Fabrika ve evsel atıklar çevre kirliliğine neden oluyor. Detayları A Haber muhabiri Hasan zahid Ezim aktardı.

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