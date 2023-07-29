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İstanbul’un barajları alarma veriyor! Doluluk seviyesi yüzde 38’e düştü

A Haber
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Giriş: 29.07.2023 08:55
İstanbul barajlarında kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Doluluk seviyesi yüzde 38'e düştü. Barajlar buharlaşmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı.
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