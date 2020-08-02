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İstanbul’un 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var...

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Giriş: 02.08.2020 13:32
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla İstanbul’un beş ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’un 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var... İSTANBUL'UN 5 İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU! GÖZALTILAR VAR...

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
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