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İstanbul’un 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var...
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla İstanbul’un beş ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.