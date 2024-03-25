İstanbul'u süper hücre vurdu! Uzman isim A Haber'de uyardı

Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, “Kuvvetli lodosla birlikte geldi. Üzerimizde soğuk bir hava kütlesi var. Baya sıkıntıya soktu metropolü. Bu devam edecek. Çanakkale, Erdek, Bandırma, Marmara üzerinden geliyor. Akşama kadar da devam edecek. Vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Trafiğin allak bullak olacağı kesin. Kuvvetli yağışlar devam edecek akşama kadar. Çatı uçmalarına dikkat etmekte de fayda var.” şeklinde konuştu.

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