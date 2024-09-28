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İstanbul'daki Trump AVM'de yangın! İşte ilk görüntüler...

İstanbul'daki Trump AVM'de yangın! İşte ilk görüntüler...

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Giriş: 28.09.2024 09:00
Mecidiyeköy'de bulunan Trump Alışveriş Merkezi'nde havalandırma bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. .
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