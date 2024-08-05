05 Ağustos 2024, Pazartesi
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İstanbul'daki motosiklet hırsızlığı kamerada! Aracından indi motosiklete bindi...
İstanbul'un Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçesinde park halindeki iki motosiklet birbirine yakın zamanlarda çalındı. Olay sonrası motosikletleri çaldığı iddia edilen kişiler polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.