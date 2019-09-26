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26.09.2019
İstanbul'daki depremde Balat'ta hasar göre 3 binadan birisi yıkıldı - VİDEO
Son dakika haberi: İstanbul'da peş peşe yaşanan depremler vatandaşları korkuttu. Saat 13.59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanamadığı açıklandı. Balat'ta depremde ağır hasar gören 3 binada birisi tedbir amaçlı yıkıldı. Binanın yıkılma anları ise saniye saniye görüntülendi.
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