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26.09.2019

İstanbul'daki depremde Balat'ta hasar göre 3 binadan birisi yıkıldı - VİDEO

Son dakika haberi: İstanbul'da peş peşe yaşanan depremler vatandaşları korkuttu. Saat 13.59'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanamadığı açıklandı. Balat'ta depremde ağır hasar gören 3 binada birisi tedbir amaçlı yıkıldı. Binanın yıkılma anları ise saniye saniye görüntülendi.

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