İstanbul'da İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde parçalanmış ceset bulundu

Büyükçekmece'deki İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde parçalanmış halde ceset bulundu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Jandarma cansız bedenin kime ait olduğunu araştırıyor.