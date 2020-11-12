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İstanbul'da İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde parçalanmış ceset bulundu

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Giriş: 12.11.2020 15:13
Güncelleme:12.11.2020 15:17
Büyükçekmece'deki İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde parçalanmış halde ceset bulundu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Jandarma cansız bedenin kime ait olduğunu araştırıyor.
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