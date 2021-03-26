İstanbul'da yürek sızlatan görüntü! Onlarca leylek telef oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası göç yolculuğundaki leylekler ilerleyemedi. Yüzlerce leylek İstanbul'un birçok noktasında mola verdi. Kar yağışına ve soğuk havaya dayanamayan bazı leylekler ise telef oldu.

Soğuk havaya dayanamayan leylekler telef oldu...

Güneyde kışı geçiren leyleklerin dönüş yolculuğu başladı.

Sıcak bölgelere göç eden yüzlerce leylek İstanbul'da mola verdi.

Hava sıcaklığının birden düşmesi leylekleri etkiledi, bazıları telef oldu.

Arnavutköy'de ortaya bu acı manzara çıktı...