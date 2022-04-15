15 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da yunus balıklarından görenleri hayran bırakan görsel şölen
İstanbul'da günün erken saatlerinde gün yüzüme çıkan yunus balıkları adeta görsel şölen oluşturdu. Güneş ışıkları ile parıldayan su yüzeyindeki yunuslar, görenleri kendilerine hayran bıraktı.
İstanbul'un Fatih ilçesi açıklarında su yüzeyinde görülen yunus balıkları, sahilde dolaşmaya çıkan vatandaşlar için büyüleyici bir manzara oluşturdu.
GÖRENLER HAYRAN KALDI
Arkada İstanbul manzarası ve balıkçı tekneleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde görülen yunuslar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Güneş ışıklarıyla parıldayan su yüzeyindeki yunusların görüntüsü kameralara yansırken, sahildeki bazı insanlar o anları kayda aldı.