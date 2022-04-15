İstanbul'da yunus balıklarından görenleri hayran bırakan görsel şölen

İstanbul'da günün erken saatlerinde gün yüzüme çıkan yunus balıkları adeta görsel şölen oluşturdu. Güneş ışıkları ile parıldayan su yüzeyindeki yunuslar, görenleri kendilerine hayran bıraktı.

İstanbul'un Fatih ilçesi açıklarında su yüzeyinde görülen yunus balıkları, sahilde dolaşmaya çıkan vatandaşlar için büyüleyici bir manzara oluşturdu.

GÖRENLER HAYRAN KALDI

Arkada İstanbul manzarası ve balıkçı tekneleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde görülen yunuslar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Güneş ışıklarıyla parıldayan su yüzeyindeki yunusların görüntüsü kameralara yansırken, sahildeki bazı insanlar o anları kayda aldı.