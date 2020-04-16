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İstanbul'da yolcuların otobüs isyanı |Video
İstanbul Dudullu'da saatlerce otobüs beklediler, mağdur oldular. İBB'nin plansız bir şekilde sefer sayılarını azaltması üzerine işlerine gitmek için saatlerce otobüs bekleyen vatandaşlar belediyeye sitem etti.
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde otobüslere binen yolcu sayısı azaltıldı. Ancak İBB bu duruma karşı önlem almadı, otobüs sayısını arttırmadı.
Dakikalarca beklediler, ancak hiçbir otobüse binemediler. Görüntülerin adresi İstanbul Dudullu...
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde otobüslere binen yolcu sayısı azaltıldı. Ancak İBB bu duruma karşı önlem almadı, otobüs sayısını arttırmadı.
Durum böyle olunca da yolcular mağdur oldu.
Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler üzerine İBB'den nasıl bir cevap geleceği ise merak konusu...
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