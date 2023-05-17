17 Mayıs 2023, Çarşamba
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İstanbul’da "yan baktın" kavgası! Sebze kasasıyla saldırdı
Akılalmaz olay dün İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. “Yan baktın” meselesi yüzünden çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, bir kişinin eline aldığı sebze kasasıyla saldırdığı görüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.