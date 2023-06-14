14 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da trafikte tehlikeli inatlaşma! O anlar kamerada

İstanbul'da trafikte tehlikeli inatlaşma! O anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2023 10:49
İstanbul’da gece saatlerinde iki araç arasında yaşanan yol verme inatlaşması trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trafikte tehlikeli inatlaşma!
Trafikte tehlikeli inatlaşma!
Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret zammı...
Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret zammı...
Sürü halinde ortaya çıktılar! Zor anlar yaşattı
Sürü halinde ortaya çıktılar! Zor anlar yaşattı
Ece’den depremzedelere küstah sözler
Ece'den depremzedelere küstah sözler
2 araç toprak altında kaldı!
2 araç toprak altında kaldı!
İstanbul’da suya zam
İstanbul'da suya zam
Fotokapana yakalandı! İlginç anlar
Fotokapana yakalandı! İlginç anlar
Bağımlılıktan kurtulmak artık çok kolay!
Bağımlılıktan kurtulmak artık çok kolay!
Yüzerken nelere dikkat edilmeli?
Yüzerken nelere dikkat edilmeli?
Başıboş köpek küçük kıza saldırdı
Başıboş köpek küçük kıza saldırdı
Dicle Nehri 4 artıma tesis ile korunuyor!
Dicle Nehri 4 artıma tesis ile korunuyor!
Samsun’da sel! Caddeler göle döndü
Samsun'da sel! Caddeler göle döndü
Daha Fazla Video Göster