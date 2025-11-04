04 Kasım 2025, Salı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 21:09
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Bahçelievler Yenibosna'da trafik, yoğunluk nedeniyle zaman zaman durma noktasına geldi.
